 11 مليون ريال لمكافآت طلابية بتعليم نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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11 مليون ريال لمكافآت طلابية بتعليم نجران

11 مليون ريال لمكافآت طلابية بتعليم نجران
المناطق - نجران

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي آلية صرف أكثر من 11 مليون ريال مخصصة للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم العام بالقطاع الداخلي ومكاتب التعليم بالمحافظات.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة علي آل دغيس أنه تم صرف مبلغ 11831060 ريال ,شملت مكافآت تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وإعانات أبناء وبنات المعلمين المتوفين وإعانة بدل الاغتراب,بالإضافة إلى إعانات المناطق النائية لطلاب وطالبات المنطقة المستحقين للمكافآت,كما تستكمل الإدارة صرف أكثر من مليون وسبعمائة ألف ريال خلال الأيام القليلة القادمة,وأشار آل دغيس أن إجمالي ما تم صرفه للطلاب والطالبات كان مبلغ 13566989 ريال ,حيث استفاد من هذه المكافآت 6852 طالب وطالبة بمدارس المنطقة,ويمثل المنصرف المستحقات المالية حتى شهر رمضان 1438هـ.

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