هلال تبوك ينفذ 140 دورة اسعافيه لـ ( ٢٢١٦ ) متدرب ومتدربة

نفذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال عام ١٤٣٨هـ

(١٤٠) دورة تدريبة لبرنامج الامير نايف للاسعافات الاوليه واستفاد منها ( ٢٢١٦ )متدرب ومتدربة .

ويسعى فرع الهيئة بالمنطقة لإستهداف اعداد إضافية من المتدربين خلال عام ١٤٣٩هـ بهدف تثقيف المجتمع ونشر الوعي الإسعافي للمواطنين بالمنطقة والذي قد يساهم في انقاذ حياة مريض او مصاب بإذن الله تعالى ويأتي ذلك ضمن دور الهيئة في تثقيف وتوعية المجتمع بالتعامل مع الحالات الاسعافيه الطارئه.

وبين خالد بن مرضي العنزي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك

بأن هذه البرامج تهدف للتدريب على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة وطرق إسعافها بالشكل الصحيح والتدريب العملي على الدمى التدريبية وكيفية الابلاغ والتواصل مع عمليات الهيئة على الرقم (٩٩٧) وأخذ التعليمات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الطبية والإسعافية للموقع .

ودعا ” العنزي” الجميع بعدم التردد والمبادرة بالتسجيل بالبرنامج للإستفادة مما تقدمة الهيئة من خلال وسائل التواصل المتاحه .