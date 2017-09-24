 أمير عسير: قرار الملك سلمان تاريخي يعزز الثقة في المرأة السعودية ويلجم المرجفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير: قرار الملك سلمان تاريخي يعزز الثقة في المرأة السعودية ويلجم المرجفين

أمير عسير: قرار الملك سلمان تاريخي يعزز الثقة في المرأة السعودية ويلجم المرجفين
المناطق - عسير

ثمن أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، القرار التاريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والنظامية المحددة لذلك .
وأكد الأمير فيصل بن خالد ، أن القرار يعد خطوة إصلاحية مهمة تؤكد سعي خادم الحرمين الشريفين للنهوض بالسعوديات ومنحهن مايليق بهن أمام العالم ، إلى جانب الثقة بهن بصفتهن نصف المجتمع ، ومنحهن الحق المشروع في ذلك بما يساعدهن على أن يكونوا عونا للوطن في مسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة .
وأشاد أمير عسير بما سيحققه القرار من نتائج مهمة تنصب أولا في صالح الاقتصاد السعودي ، ولجم المرجفين الذين كانوا يستغلون هذا الملف للإساءة للوطن والمواطن ، إلى جانب أن القرار حظي بتأييد هيئة كبار العلماء وسيكون وفق ضوابط محددة تضمن المناخ الأمن للنساء في قيادة السيارة بما يضمن لهن الأمن والسلامة .

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