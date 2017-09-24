مدرب الهلال يكشف سر الفوز الكبير على بيرسبوليس

عاشت جماهير الهلال ليلة سعيدة بعد الفوز الكبير اليوم الثلاثاء على بيرسبوليس الإيراني في ذهاب نصف نهائي البطولة برباعية نظيفة جعلت فرص الفريق السعودي تتزايد في التأهل للمرحلة التالية من المسابقة القارية الأقوى.

وخرج الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال سعيدا بالنتيجة مؤكدا جدارة فريقه في هذا الانتصار حيث قال:” قدم فريقي أداء قويا توج على إثره بنتيجة كبيرة بعد الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون في أرض الملعب”.وأضاف:” السر في تحقيق الفوز يعود إلى اللاعبين أنفسهم وقدرتهم على تطبيق الهدف من المباراة وكان الحضور الذهني لجميع اللاعبين على أعلى مستوى مما ساعدنا في تقديم مباراة كبيرة وفوز مريح”.

وتابع:” ليس معنى تحقيق هذا الفوز أنه لا توجد عيوب بفريقي، بل هناك أخطاء وسنعالجها قبل المباراة القادمة وعلينا بالفعل التقليل من الأخطاء التي نقع فيها”.من جانبه قال ياسر القحطاني قائد فريق الهلال إن الكرة لا تزال في الملعب مضيفا:” المباراة لم تحسم بعد وهناك مباراة أخرى مع نفس الفريق وعلينا الاستعداد القوي لها”.وستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر على ملعب مجمع السلطان قابوس في سلطنة عمان.