دوري أبطال أوروبا.. تعادل سبارتاك مع ليفربول وفوز إشبيليه بهاتريك بن يدر

تعادل سبارتاك موسكو مع ضيفه لفيربول الإنجليزي 1-1، اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حاصر ليفربول مضيفه في منطقته فحاول كل من السنغالي ساديو مانيه والمصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو أكثر من مرة دون أن ينجحوا بعد أن وقف الحارس العملاق أرتيوم ريبروف سدا منيعا في وجهم.

وجاءت النتيجة عكسية ومن هجمة أولى منظمة حصل الكسندر ساميدوف على ركلة حرة بعد خشونة من البرازيلي الآخر فيليبي كوتينيو نفذها البرازيلي فرناندو مقوسة في أعلى الزاوية على يسار الحارس الألماني لوريس كاريوس (د.23).

وسجل مانيه هدفا برأسه سابحا ألغاه الحكم الفرنسي كليمان توربان بداعي التسلل في (د.25) قبل أن يعوض كوتينيو بعد لعبة مشتركة مع جوردان هندرسون أدرك منها التعادل بتسديدة قوية من مسافة قريبة في (د.31).

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ضاعت فرصة التقدم على ليفربول بعد هجمة معاكسة قادها خمسة لاعبين مقابل مدافعين فقط وتنقلت الكرة عرضية بين هندرسون ومانيه وصلاح الذي أعادها نحو المرمى لكنها خرجت من الجهة المقابلة بجانب القائم الأيسر.

وفي بداية الشوط الثاني، توقفت المباراة لدقائق عدة إثر اصطدام صلاح مع الحارس ريبروف الذي اضطر للخروج ولم يستطع الاستمرار.

وفشل ليفربول في تكرارا ما حققه في موسم 2002-2003 حيث فاز مرتين في آنفيلد 5-0، وفي موسكو 3-1.

وفي إشبيلية، قاد التونسي-الفرنسي وسام بن يدر الفريق الأندلسي إلى فوز صريح بتسجيله الثلاثية.

وافتتح بن يدر التسجيل بعد أن استثمر كرة من خواكين كوريا في (27د.).

وعزز بن يدر بالهدف الثاني اثر كرة بينية أرسلها فرانكو فاسكيز خلف دفاع ماريبور تلقفها الأول وتابعها بيسراه في الشباك في (د.38).

وفي الشوط الثاني، حصل الفرنسي سيباستيان كورشيا على ركلة جزاء اثر إعاقته في المنطقة المحرمة من قبل اليكس بيلر انبرى لها بن يدر واكمل الهاتريك في (د.83).