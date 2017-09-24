 اتحاد الكرة يكشف عن 6 ضوابط لتوثيق بطولات الأندية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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اتحاد الكرة يكشف عن 6 ضوابط لتوثيق بطولات الأندية

اتحاد الكرة يكشف عن 6 ضوابط لتوثيق بطولات الأندية
المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، الآلية المتبعة لعملية  توثيق البطولات والإجراءات التي ستتخذ حيال ذلك.

واشترط اتحاد الكرة أن تكون عملية رصد البطولات بدءاً من تاريخ تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في عام 1956، على أن تكون معتمدة في روزنامة الاتحاد والاتحادات الإقليمية والقارية والدولية.

وقال اتحاد القدم: «لا يتضمن التوثيق البطولات الودية والصيفية والبطولات التنشيطية وبطولات الصداقة، وأن تكون البطولة مرصودة على مستوى الفريق الأول بناء على لوائح البطولة في العام نفسه».

وزاد البيان: «أن تكون البطولة المرصودة قائمة بحد ذاتها وليست تصفيات مؤهلة لبطولة أخرى، وأن يتم الرفع بعملية الرصد إلى أمانة اتحاد القدم خلال شهر من تاريخه».

وختم: «سيتم تشكيل فريق عمل من الهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم السعودي لمراجعى ما يصلها من توثيق واعتمادها خلال شهر من بدء عملية المراجعة»

وأصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جاء على النحو التالي:

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