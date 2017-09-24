 “خالد بن سلمان”: المرأة السعودية لن تحتاج لإذن وليها لاستخراج رخصة القيادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“خالد بن سلمان”: المرأة السعودية لن تحتاج لإذن وليها لاستخراج رخصة القيادة

“خالد بن سلمان”: المرأة السعودية لن تحتاج لإذن وليها لاستخراج رخصة القيادة
المناطق - الرياض

قال السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن المرأة السعودية لن تحتاج إلى إذن ولي أمرها لاستخراج رخصة قيادة، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف الأمير خالد بأن القيادة السعودية تعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لهذا التغيير؛ لأن بالسعودية مجتمعًا شابًّا وحيويًّا ومنفتحًا.

وكشف أن أي امرأة تحمل رخصة قيادة في دولة بمجلس التعاون الخليجي سيُسمح لها بالقيادة في السعودية من منتصف شوال القادم، ومعتبرًا أن الأمر السامي خطوة كبيرة، وهو ليس فقط تغيُّرًا اجتماعيًّا، وإنما جزء من الإصلاح الاقتصادي.

وصدر أمرٌ سامٍ في المملكة العربية السعودية يقضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمر السامي يقضي بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وأوضح الأمر أن “على اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه، والتنفيذ من 10 شوال 1439 هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة”.

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