 احذر.. شريحة الليمون على كوب العصير خطر على صحتك لهذا السبب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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احذر.. شريحة الليمون على كوب العصير خطر على صحتك لهذا السبب

احذر.. شريحة الليمون على كوب العصير خطر على صحتك لهذا السبب
المناطق - وكالات

نتائج خطيرة كشفت عنها دراسة بجامعة كليمسون بولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة، بعد أن أكدت أن تزيين أكواب العصائر بشرائح اليمون ينقل إلى الإنسان 100% من البكتريا الضارة.

وقالت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية: إن الدراسة التي قام بها الباحثان بول دوسون ووسام الجداوي من علماء التغذية بالجامعة، أكدت أن شريحة الليمون الرطبة بالماء على حافة كوب العصير، تنقل 100% من جرثومة الأمعاء الغليظة الضارة، سواء الموجودة في الكوب أو من يد واضع الشريحة أو سكين التقطيع أو أي سطح أو أداة لامستها؛ أما شريحة الليمون الجافة فتنقل 30% من هذه الجرثومة، التي تتسبب في الإسهال.

وتضيف الصحيفة أن الدراسة أجريت على طرق تزيين أكواب العصائر في 21 مطعماً، وكشفت أن 69% من شرائح الليمون كانت ملوثة ببكتريا وجراثيم من الإنسان.

أما عن قطع الثلج؛ فالأمر أسوأ؛ حيث تنقل قطع الثلج جراثم وبكتريا ضارة أكثر مما تنقل شرائح الليمون، ووجدت الدراسة أن قطعة الثلج الموضوعة في الكوب يدوياً تحمل 67% من الجراثيم التي على اليد؛ بينما تحمل قطعة الثلج الموضوعة بماسك 83% من الجراثيم الموجودة على الماسك.

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