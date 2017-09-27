أردوغان يتهم رئيس إقليم كردستان العراق بـ”الخيانة”.. ويتوعد الأكراد بـ”التضور جوعا” !

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بـ”الخيانة” بسبب استفتاء الاستقلال، مهددا أكراد العراق من أنهم “سيتضورون جوعا” عندما تمنع تركيا شاحناتها من عبور الحدود.

وقال أردوغان خلال تصريحات في العاصمة أنقرة “حتى اللحظة الأخيرة لم نتوقع أن يرتكب البرزاني خطأ إجراء الاستفتاء لكننا كنا مخطئين فيما يبدو”، مضيفا “قرار الاستفتاء هذا الذي اتخذ دون أي مشاورات يعد خيانة”.

وهذه التصريحات هي الأكثر حدة التي يدلي بها أردوغان بشأن استفتاء استقلال كردستان الذي أجري الاثنين. وترى تركيا أن الاستفتاء يهدد أمنها القومي وتخشى أن يثير النزعة الانفصالية بين الأكراد في جنوب شرقي البلاد.

وكان أردوغان هدد الاثنين بإغلاق خط أنابيب ينقل النفط من شمال العراق إلى العالم الخارجي، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في عامين.