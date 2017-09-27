كوريا تحرك طائرات وتعزز دفاعاتها بعد إرسال واشنطن قاذفات

حركت كوريا الشمالية طائرات وعززت دفاعاتها على الساحل الشرقي بعدما أرسلت الولايات المتحدة قاذفات بي-1بي إلى شبه الجزيرة الكورية في مطلع الأسبوع.

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية بأن الولايات المتحدة كشفت على ما يبدو مسار رحلة القاذفات عن عمد لأن كوريا الشمالية لم تكن على علم فيما يبدو. ولم يعلق جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية بعد على التقرير.

وقال وزير خارجية كوريا الشمالية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الحرب على كوريا الشمالية وإن بيونغيانغ تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مضادة ومنها إسقاط القاذفات الأميركية حتى إذا لم تكن داخل مجالها الجوي.