 بعد الرخصة.. تعيين أول متحدثة باسم السفارة السعودية بواشنطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد الرخصة.. تعيين أول متحدثة باسم السفارة السعودية بواشنطن كوريا تحرك طائرات وتعزز دفاعاتها بعد إرسال واشنطن قاذفات أردوغان يتهم رئيس إقليم كردستان العراق بـ”الخيانة”.. ويتوعد الأكراد بـ”التضور جوعا” ! احذر.. شريحة الليمون على كوب العصير خطر على صحتك لهذا السبب “خالد بن سلمان”: المرأة السعودية لن تحتاج لإذن وليها لاستخراج رخصة القيادة اتحاد الكرة يكشف عن 6 ضوابط لتوثيق بطولات الأندية السبهان : تاريخ المملكة يكتب من جديد في ظل سلمان العز والحزم ومحمد الجد والرؤية والعمل دوري أبطال أوروبا.. تعادل سبارتاك مع ليفربول وفوز إشبيليه بهاتريك بن يدر مدرب الهلال يكشف سر الفوز الكبير على بيرسبوليس أمير عسير: قرار الملك سلمان تاريخي يعزز الثقة في المرأة السعودية ويلجم المرجفين هلال تبوك ينفذ 140 دورة اسعافيه لـ ( ٢٢١٦ ) متدرب ومتدربة أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد صهلولي

بعد الرخصة.. تعيين أول متحدثة باسم السفارة السعودية بواشنطن

بعد الرخصة.. تعيين أول متحدثة باسم السفارة السعودية بواشنطن
المناطق - الرياض

في خطوة غير مسبوقة، اختارت سفارة خادم الحرمين الشريفين بأمريكا امرأة سعودية لتكون ناطقة باسمها. واختارت السفارة المواطنة فاطمة بأعشن كأول امرأة تتولي هذا المنصب في سفارات بالمملكة العربية السعودية بالخارج.

وأعربت فاطمة باعشن، عن سعادتها البالغة لتعينها كأول سيدة سعودية متحدثة باسم سفارة بلدها في واشنطن، حيث قالت عبر حسابها الشخصي على “تويتر”: “فخورة لاختياري في هذا المنصب، أنا ممتنة على هذه الفرصة والدعم”.

وجاء هذا القرار تزامناً مع قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية.

وحصلت باعشن على درجة الماجستير في التمويل الإسلامي من جامعة شيكاغو، وبكالوريوس الآداب في علم الاجتماع من جامعة ماساتشوستس، وأمهرست.

وسبق أن عملت باعشن في وزارتي العمل والاقتصاد في الرياض بين عامي 2014 و2017، ومن ثم أصبحت مديرة في مؤسسة الجزيرة العربية بأمريكا.

كما عملت مستشارة في الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>