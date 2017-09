بعد الرخصة.. تعيين أول متحدثة باسم السفارة السعودية بواشنطن

في خطوة غير مسبوقة، اختارت سفارة خادم الحرمين الشريفين بأمريكا امرأة سعودية لتكون ناطقة باسمها. واختارت السفارة المواطنة فاطمة بأعشن كأول امرأة تتولي هذا المنصب في سفارات بالمملكة العربية السعودية بالخارج.

وأعربت فاطمة باعشن، عن سعادتها البالغة لتعينها كأول سيدة سعودية متحدثة باسم سفارة بلدها في واشنطن، حيث قالت عبر حسابها الشخصي على “تويتر”: “فخورة لاختياري في هذا المنصب، أنا ممتنة على هذه الفرصة والدعم”.

وجاء هذا القرار تزامناً مع قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية.

وحصلت باعشن على درجة الماجستير في التمويل الإسلامي من جامعة شيكاغو، وبكالوريوس الآداب في علم الاجتماع من جامعة ماساتشوستس، وأمهرست.

وسبق أن عملت باعشن في وزارتي العمل والاقتصاد في الرياض بين عامي 2014 و2017، ومن ثم أصبحت مديرة في مؤسسة الجزيرة العربية بأمريكا.

كما عملت مستشارة في الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.

Proud to serve the @SaudiEmbassyUSA as the spokeswoman. I'm grateful for the opportunity, the support, and well wishes #KSA

— Fatimah S Baeshen (@FatimahSBaeshen) September 26, 2017