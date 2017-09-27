أمر سامٍ: استمرار دارة الملك عبدالعزيز في تنظيم مهرجان الإبل

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل بدارة الملك عبدالعزيز عن صدور الأمر السامي الكريم باستمرار قيام دارة الملك عبدالعزيز بتنظيم المهرجان.

وأعلنت الدارة في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر” على أن يضم المهرجان إلى نادي الإبل بعد قيام النادي بمهامه وممارسة صلاحياته ويشارك النادي مع الدارة في التنظيم والإشراف على المهرجان في الوقت الحالي.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن صدور قرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإقامة المهرجان لهذا العام خلال الفترة من 1 يناير وحتى 1 فبراير 2018.

ويأتي هذا التوجيه في إطار العناية التي يوليها خادم الحرمين الملك سلمان للمهرجان وأبناء الوطن من ملاك الإبل والأسر المنتجة لمتعلقاتها والمهتمين بها والحوانب الثقافية والتراثية للوطن، وفي إطار التوجيهات والإشراف المباشر من الأمير محمد بن سلمان للارتقاء بالمهرجان ونادي الإبل ووصولهما إلى مستويات عالية من الريادة التي تواكب مكانة المملكة وتراثها العريق.

وسوف يقوم دارة الملك عبدالعزيز بإعلان مواعيد التسجيل والفئات والشروط والجوائز خلال الأيام المقبلة.

وشرعت إدارة المهرجان في التحضير للمهرجان الثاني واستقطبت كفاءات وبرامج لمتابعة الضوابط وكشف العبث وتطبيق العقوبات الرادعة تحقيقا للعدالة ومنع الممارسات غير المقبولة.