بحضور رئيس المركز .. بلدية العالية تحتفي بابناء واسر الشهداء والمصابين.. 

احتفت بلدية مركز العالية الْيَوْمَ بابناء وأسر الشهداء والمصابين من أبناء المركز من منسوبي مختلف القطاعات العسكرية بحضور رئيس المركز يحيى بن محمد حمزة وذلك بقاعة الاحتفالات بالمركز.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن ألكريم ، عقب ذلك ألقى رئيس بلدية العالية كلمة أكد فيها ان هذا التكريم يأتي لرد جزء بسيط من حق الجنود والشهداء والمصابين الى ابناءهم وذويهم نظير ما يقدمونه من دور عظيم للدفاع عن بلاد الحرمين.

عقب ذلك جرى تكريم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في العالية الاستاذ عبده بن حسين النعمي تقديرا لجهوده المميزة التي يبذلها في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية بعد ذلك كرم رئيس المركز ورئيس البلدية اسر الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي،

وشمل التكريم كل من ” محمد مريدي والد الشهيد محسن مريدي بقطاع حرس الحدود والمصاب محمد ابراهيم محسن شقافي” ..

كما تم تكريم الشاب مصعب حامظي مصور مركز العالية لجهوده البارزة في توثيق وابراز فعاليات المركز في كافة المناسبات.

وفي ختام حفل التكريم قدم رئيس المركز شكره وتقديره لرئيس البلدية على جهوده التي يبذلها في بلدية العالية وعلى هذه المبادرة في تكريم اسر الشهداء والمصابين تقديرا لدور رجال الأمن في الحد الجنوبي وما يبذلونه فداء للدين والوطن، ودفاعا عن الحق بتوجيهات القيادة الرشيدة.