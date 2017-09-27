 أمير تبوك: قرار قيادة المرأة تاريخي من قائد تاريخي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير تبوك: قرار قيادة المرأة تاريخي من قائد تاريخي

أمير تبوك: قرار قيادة المرأة تاريخي من قائد تاريخي
المناطق - تبوك

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بمناسبة صدور أمره السامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء.

وقال أمير منطقة تبوك إن هذا القرار التاريخي يؤكد حرص المقام الكريم على مواكبة التطورات الاجتماعية والتحولات التي يعيشها المجتمع السعودي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية والنظامية، وشدد على أن القرار راعي كافة الظروف من خلال تشكيل لجنة على مستوى عال بحيث تضع الضوابط اللازمة لذلك.

وقال إن تأكيد المقام الكريم على أن الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية، وكونها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، وتأكيده على أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، هو أكبر ضمانة لحسن تطبيق القرار وفق الأنظمة المرعية، وهو ما سيترتب عليه فوائد كبيرة للأسرة والمجتمع.

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