دراسة: الشوكولاتة مفيدة لنمو الجنين

أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية بأن تناول الشوكولاتة أثناء الحمل له تأثير إيجابي على نمو الجنين، استناداً لنتائج إحدى الدراسات العلمية الحديثة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها الإلكتروني أن الباحثين قاموا بفحص 129 امرأة اعتباراً من أسبوع الحمل الحادي عشر إلى الرابع عشر على مدار 12 أسبوعاً.

وتم تقسيم المشتركات في الدراسة إلى مجموعتين: الأولى تناولت يومياً 30 غراماً من شوكولاتة ذات نسبة عالية من الفلافونول، بينما تناولت الثانية 30 غراماً من شوكولاتة ذات نسبة منخفضة من الفلافونول.

وأظهرت نتائج الدراسة أن تناول الشوكولاتة يومياً – سواء كانت ذات نسبة عالية أو منخفضة من الفلافونول – يتمتع بتأثير إيجابي على نمو الجنين وكذلك على المشيمة.

وأرجع الباحثون السبب في ذلك إلى أن تناول الشوكولاتة يومياً يعمل على تحسين تدفق الدم في جسم المرأة.