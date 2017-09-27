 الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «5» مناطق بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «5» مناطق بالمملكة

الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «5» مناطق بالمملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية لمناطق نجران ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة ، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على منطقة جازان تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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