 روسيا تهدد بحظر «فيسبوك» العام المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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روسيا تهدد بحظر «فيسبوك» العام المقبل

روسيا تهدد بحظر «فيسبوك» العام المقبل
المناطق_وكالات

ذكرت وكالات أنباء روسية، أمس الثلاثاء، أن روسيا ستمنع الوصول إلى فيسبوك العام المقبل إذا لم يمتثل موقع التواصل الاجتماعي للقانون الذي يشترط على المواقع الإلكترونية التي تقوم بتخزين البيانات الشخصية لمواطنين روس العمل من خلال خوادم شبكات روسية.

وأضافت الوكالات أن التهديد صدر من هيئة روسكوماندزور الروسية لمراقبة الاتصالات التي حظرت الدخول على موقع «لينكد إن» في نوفمبر الماضي كي يمتثل لحكم محكمة خلص إلى إدانة الموقع بانتهاك قانون تخزين البيانات المذكور.

ووضعت تلك الحالة سابقة لشركات الإنترنت الأجنبية العاملة في روسيا وتتعرض الشركات الأخرى لضغوط من هيئة الرقابة كي تمتثل للقانون الذي صدق عليه الرئيس فلاديمير بوتين عام 2014 وأصبح ساريا في سبتمبر سبتمبر 2015.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ألكسندر زخاروف رئيس روسكوماندزور قوله للصحفيين يوم الثلاثاء «مطلوب من الجميع الالتزام بالقانون»، وتابع قائلا «في 2018 سيكون كل شيء بالتأكيد كما ينبغي أن يكون» مشيرا إلى فيسبوك.

وأضاف «وفي جميع الأحوال، فإما أن تطبق الشركة القانون أو ستتوقف عن العمل على أراضي الاتحاد الروسي مثلما حدث للأسف مع»لينكد إن«، لا يمكن أن يكون ثمة استثناء هنا».

وقال زخاروف إن شركة تويتر أبلغت هيئة روسكوماندزور بالفعل أنها تستهدف حصر البيانات الشخصية لمستخدميها بحلول منتصف عام 2018.

وقال ديمتري بسكوف الناطق باسم الكرملين عندما طلب منه التعليق على مطالب الهيئة الرقابية من فيسبوك إنه يتعين على الشركة الأميركية الامتثال للقانون مثل الجميع.

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