«النصر» يودع غوميز بتكريم مميز والفريق يواصل استعداداته للشباب

ثمن رئيس نادي النصر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر الجهود التي قام بها المدرب ريكاردو غوميز خلال فترة عمله بالنادي وقدم سموه له درعا تذكاري من النادي بعد أن استقبله بمكتبه مساء امس بحضور الأمين العام الأستاذ سلمان القريني ومدير عام كرة القدم المكلف الأستاذ طلال النجار متمنياً له التوفيق .

وقد اقام النادي حفل وداع للمدرب البرازيلي ريكاردو غوميز وذلك على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ( يرحمه الله ) بدأ بلقاء للمدرب مع اللاعبين حيث قام بوداعهم فرداً فرداً ثم تحدث معهم قائلاً اودعكم واتمنى أن تكملوا العمل الجيد الذي بدأناه لقد قضينا مع بعضنا البعض اياماً جميلة .

قضيت في التدريب عشرين سنة وانتم كمجموعة وكأفراد تملكون امكانيات ممتازة واتمنى أن يكون التوفيق حليفكم .

وأضاف انا حزين لمغادرة النصر الذي عشت فيه ثلاثة اشهر لم اشعر خلالها بالغربة لأننا كنا اسرة واحدة علاقاتنا مع بعضنا البعض جيدة وأنا متأكد من أن النصر سيعطي الكثير لجماهيره .

في حين القى الكابتن صالح المطلق كلمة نيابة عن اللاعبين شكر فيها المدرب على العمل الذي قام به طوال فترة وجوده في النادي وقال اتمنى أن نراك ثانية في النصر .

في حين قدم الأستاذ سلمان القريني أمين عام النادي باسمه ونيابة عن مجلس إدارة النادي شكره للمدرب والجهاز المعاون معه وقال ان غوميز من افضل المدربين الذين تعامل معهم النادي وعمل بإخلاص خلال الفترة التي قضاها مع الفريق وكرة القدم وظروفها خلف المتغيرات التي تحدث بين الحين والاخر في حياة العاملين الرياضيين وقد ترك اثر في الفريق ونتمنى له التوفيق . بعدها حضر الجميع الاحتفالية التي اقيمت بهذه المناسبة .

من جهة ثانية واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية استعداداً لمباراته مساء الجمعة امام الشباب حيث ركز المدرب روجيرو لورنزو على الجوانب التكتيكية والتي تعتمد على بناء الهجمات واستثمار الفرص في الوقت الذي يطبق المدافعين جملاً فنية تعتمد على رقابة الخصم والتغطية الدفاعية الجيدة . وبعد نهاية التدريب التقى رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي بمدرب الفريق واللاعبين .