بالفيديو…لطيفة الشعلان باكية : الملك ينتصر للمرأة..وقراره سيحل أزمة تحرش السائقين بالنساء والأطفال

كت عضو مجلس الشورى السعودي، الدكتورة لطيفة الشعلان ، أشهر المطالبات بالسماح للنساء بقيادة السيارة على الهواء مباشرًة أثناء تعليقها التليفزيوني على قرار الملك سلمان الخاص بمنح المرأة رخص قيادة للسيارات الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل .

وقالت ” الشعلان” أثناء مداخلتها الهاتفية على قناة ” العربية” لا أجد الكلمات التي تعبر عن شعوري وعن شعور مئات الألاف من النساء السعوديات ، فالملك سلمان انتصر لحقوق المرأة ونشعر بالامتنان له .

وأشارت الشعلان، إلى أن القرار سيحل أزمة اجتماعية وهي التحرش بالأطفال والنساء من قبل ” السائقين الأجانب” ،مؤكدًة أن إيجابيات هذا القرار تمكن في صد التشويه الإعلامي الغربي للمملكة ، والمنظمات الحقوقية.