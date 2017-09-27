 بالفيديو…لطيفة الشعلان باكية : الملك ينتصر للمرأة..وقراره سيحل أزمة تحرش السائقين بالنساء والأطفال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو…لطيفة الشعلان باكية : الملك ينتصر للمرأة..وقراره سيحل أزمة تحرش السائقين بالنساء والأطفال

بالفيديو…لطيفة الشعلان باكية : الملك ينتصر للمرأة..وقراره سيحل أزمة تحرش السائقين بالنساء والأطفال
المناطق_الرياض

كت عضو مجلس الشورى السعودي، الدكتورة لطيفة الشعلان ، أشهر المطالبات بالسماح للنساء بقيادة السيارة على الهواء مباشرًة أثناء تعليقها التليفزيوني على قرار الملك سلمان الخاص بمنح المرأة رخص قيادة للسيارات الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل .
وقالت ” الشعلان” أثناء مداخلتها الهاتفية على قناة ” العربية” لا أجد الكلمات التي تعبر عن شعوري وعن شعور مئات الألاف من النساء السعوديات ، فالملك سلمان انتصر لحقوق المرأة ونشعر بالامتنان له .
وأشارت الشعلان، إلى أن القرار سيحل أزمة اجتماعية وهي التحرش بالأطفال والنساء من قبل ” السائقين الأجانب” ،مؤكدًة أن إيجابيات هذا القرار تمكن في صد التشويه الإعلامي الغربي للمملكة ، والمنظمات الحقوقية.

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