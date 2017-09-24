رجل أعمال سعودي يساهم في تجهيز إحتفال اليوم الوطني في الجمعية السعودية في ريدنج

ساهم رجال الاعمال السعودي أحمد حسن السهلي ببتجهيز معرض اليوم الوطني87 الذي تقيمه الجمعية السعودية في جامعة ريدنج البريطانية ، الذي تنطلق فعالياته امس في جامعة ريدنج ويشتمل المعرض الذي عكف فريق العمل على التخطيط وتجهيزه من ٣ أشهر ويتكون من معرضا رئيسي للحرمين الشريفين ومعرضا والفن التشكيلي والبحر الأحمر والرؤية السعودية وركن حاص برسالة لابطال الحد الجنوبي ومعرض للحج والتمور السعودية ومعرض للمنتخب السعودي ومعرض تعرف على ١٠ اسباب تدعوك لزيارة السعودية ومهرض مدارك ومعارض اخرى مختلفة

و بين السهلي إن مساهمته جاءات للوقف مع المبتعثين خارج الوطن وهذا واجبا على رجال الأعمال لدعم إحتفالات اليوم الوطني في داخل المملكة وخارجها وخاصة للمبتعثين .

واكد السهلي إنه رحب بدعوة الجمعية السعودية في جامعة ريدنج والتي تساهم في خدمة المملكة العربية السعودية ، فالمبتعثين هم سفراء لوطنهم و يمثلونه خير تمثيل.

مبينا إن ظروف حالت بينه وبين حضور الإحتفال والذي يعتبر واجبا على رجال الأعمال . المساهمه والدعم لكل ما يخدم تلىطن الغالي

وابدى السهلي إستعداده للمساهمة في تجهيز أي برامج طلابية تسهم خدمة الوطن والمبتعثين في بلد الأبتعاث

وشكر السهلي الملحقية الثقافية في لندن وكذلك الجمعية السعودية في ريدنج وجميع الطلاب المبتعثين