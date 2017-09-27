 قادة وطلاب مدارس بني حسن يزورون المحافظ بمناسبة اليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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قادة وطلاب مدارس بني حسن يزورون المحافظ بمناسبة اليوم الوطني

قادة وطلاب مدارس بني حسن يزورون المحافظ بمناسبة اليوم الوطني
المناطق_الباحة
استقبل محافظ بني حسن  محمد معيض الفائز  عدد من قادة وطلاب مدارس المحافظة يرافقهم المشرف التربوي  فيصل عبدالله الزهراني و ذلك بمناسبة اليوم الوطني السابع و الثمانين للمملكة .
و رحبّ  الفائز بالضيوف مقدمًا لهم شكره و تقديره على هذه المبادرة الوطنية ،
واوضح بأن احتفالنا بهذا الحدث العظيم يعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام لدولتنا حفظها الله ، ففيه وحد  الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه  البلاد و جمع شتات هذا الكيان و جمع كلمة المواطنين بعد الفرقة و التناحر .
وقال إننا بفرحتنا و احتفالنا هذه نعبر عما تُكنه صدورنا من محبه و تقدير لدولتنا و حكامها و الذين كان لهم الفضل بعد الله في وصولها إلى أعلى المراتب و ما تشهده من أمن و استقرار ، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله
و في الختام  قدم قادة المدارس مع طلابهم الهدايا التذكارية المعبرة بهذه المناسبة لمحافظ بني حسن

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