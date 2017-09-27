قادة وطلاب مدارس بني حسن يزورون المحافظ بمناسبة اليوم الوطني

استقبل محافظ بني حسن محمد معيض الفائز عدد من قادة وطلاب مدارس المحافظة يرافقهم المشرف التربوي فيصل عبدالله الزهراني و ذلك بمناسبة اليوم الوطني السابع و الثمانين للمملكة .

و رحبّ الفائز بالضيوف مقدمًا لهم شكره و تقديره على هذه المبادرة الوطنية ،

واوضح بأن احتفالنا بهذا الحدث العظيم يعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام لدولتنا حفظها الله ، ففيه وحد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه البلاد و جمع شتات هذا الكيان و جمع كلمة المواطنين بعد الفرقة و التناحر .

وقال إننا بفرحتنا و احتفالنا هذه نعبر عما تُكنه صدورنا من محبه و تقدير لدولتنا و حكامها و الذين كان لهم الفضل بعد الله في وصولها إلى أعلى المراتب و ما تشهده من أمن و استقرار ، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله

و في الختام قدم قادة المدارس مع طلابهم الهدايا التذكارية المعبرة بهذه المناسبة لمحافظ بني حسن