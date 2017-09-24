الخارجية الأمريكية: السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات خطوة في الاتجاه الصحيح

رحبت الولايات المتحدة بما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء. وقالت الخارجية الأمريكية، وفقا لـ”رويترز” أمس: نرحب بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات مؤكدة أنها “خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح”.

وأكدت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين أمس “نرحب بذلك بالتأكيد هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لذلك البلد”.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن تعتبر القرار السعودي يعد تعزيزا لحقوق النساء في المملكة اكتفت نويرت بالقول “اليوم نحن سعيدون”.

جاء ذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بإصدار رخص القيادة للإناث، وتشكيل لجنة على مستوى عال من الوزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، والرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوما من تاريخه. ويكون التنفيذ اعتبارا من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.