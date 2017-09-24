شاهد..المداحين الإيرانيين يضيفون طابع الطائفية على مباراة “الهلال” و” برسبوليس”

كشفت قناة “كلمة” الفضائية التابعة لعدد من البلوش السنة والموجهة لأهل السنة في إيران عن مقطعاً مصورا لمجموعة يطلق عليها في إيران “المداحين” وهم يتغنون بأشعار حول مباراة كرة القدم بين فريقي “الهلال السعودي وبرسبوليس الإيراني” التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء وانتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف نظيفة.

وجاء في المقطع قيام “المداحين” الإيرانيين بإضفاء طابع الطائفية على مباراة كرة القدم بين الفريقين من خلال طلب العون من “الحسين” للفوز على الهلال الذي يعتبرونه عدواً للحسين حسب مزاعمهم.

كما جاء أيضا دعوة هؤلاء المداحين لائمتهم من اجل فوز “برسبوليس” على ما وصفوه بـ”العرب السعوديين”، من أجل أن يفرح الشعب الإيراني، حسب تعبيرهم.

ويستغل الإعلام الايراني عادة مباريات الفريق السعودية والايرانية لإضفاء طابع ” التعصب المذهبي ” حتى يجعل الجماهير الايرانية تحول الملاعب الى حسينيات و لطميات وليست ملاعب كرة قدم.