تعليم جازان يحتفي باليوم الوطني87

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم الثلاثاء باليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية وذلك بمسرح الإدارة في مدينة جيزان، برعاية المدير العام للتعليم بالمنطقة عيسى بن أحمد الحكمي وبحضور مدراء مكاتب التعليم والقيادات التربوية وعدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس.

ويأتي الاحتفال ضمن عدد من الفعاليات المختلفة التي ينفذها تعليم جازان للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم، عقب ذلك القى أحد الطلاب كلمة بهذه المناسبة ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان “رؤية 2030”.

ثم ألقى أحد الطلاب المشاركين قصيدة شعرية نالت استحسان الجميع، ليشاهد الحضور بعد ذلك مشهداً وطنياً بعنوان “لبيه يا الحد الجنوبي” ثم ألقى عدد من الطلاب عدة كلمات بهذه المناسبة كان من بينها كلمة بعنوان رسالة ابن شهيد وأخرى بعنوان “منجزات وطني”، تلا ذلك عرضا مرئيا بعنوان “إجازتي” ثم شاهد الحضور لوحة شعبية.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي باسمه ونيابة عن كافة منسوبي تعليم جازان في كلمته التي ألقاها في ختام الحفل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله’ بمناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية.

مجدداً لمقامهم الكريم البيعة والعهد، مؤكداً على ما يمثله هذا اليوم من عز ومجد على قلب كل مواطن وأهمية الاحتفال به وإظهار ذلك للعالم أجمع، حاثاً كافة منسوبي التعليم بالمنطقة على الاهتمام بغرس مفاهيم حب الوطن في نفوس الطلاب وتوعيتهم للطرق الحضارية للاحتفال به.

وبين الحكمي في خطابه لأبنائه الطلاب عن مدى فخره واعتزازه بهم وبإنجازاتهم المتتابعة مختتماً حديثه بمخاطبة أبناء شهداء الواجب ممجداً ومثنياً على تضحيات آبائهم ومدى البذل الذي قدموه للوطن.

وفي ختام الحفل كرم المدير العام الداعمين ومكاتب التعليم والمدارس والطلاب المشاركين في حفل الوطن بالإضافة إلى تسليمه جائزة التميز لأندية الحي الفائزة والفرق الكشفية المشاركة في الحج، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.