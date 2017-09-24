مشرف فرع الإفتاء بالقصيم: قيادة المرأة للسيارة تلبي حاجة المجتمع

وصف الشيخ الدكتور خالد المصلح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في القصيم ، قرار قيادة المرأة للسيارات بأنه يلبي حاجة المجتمع ، مؤكداً أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ بشأن السماح بقيادة المرأة يلبي حاجة شريحة واسعة في المجتمع ، سائلاً الله أن يجعله نافعاً للعباد والبلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أيدت فيه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء قيادة المرأة للمركبة ، مؤكدين أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة ، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن ، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.