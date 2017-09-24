نورة الشبعان: السماح للمرأة بالقيادة قراراً مفصلياً في تاريخها

أكدت عضو مجلس الشورى نورة الشعبان بأن الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالسماح للمرأة بالقيادة يعد قراراً مفصلياً في تاريخ المرأة السعودية ويواكب المرحلة الحالية.

وقالت في تصريح صحفي : إن ملك الحزم أعطى المرأة حقها وفق الضوابط الشرعية التي يقرها ديننا الإسلامي ، كما أنها دخلت مرحلة جديدة وأن سعادتها لا يمكن وصفها بصدور هذا القرار المدروس وبدرجة كبيرة وعالية من الاحترافية ، والذي سيطبق ضمن الضوابط الشرعية الذي يحفظ للمرأة حقوقها وهي خطوة تمثل إضافة جديدة.

وأضافت: إن المرأة أخذت مكانة كبيرة من الاهتمام من مشاركة مجلس الشورى الانتخابات البلدية وتبوؤها مناصب قيادية ضمن خصوصيتها ومكانتها في المجتمع وتتناسب مع تكوينها البشري ، وهذا سيزيد من اقتصاد المملكة ويساعد في نهوضها وسيحل الكثير من المشاكل الاجتماعية ، مؤكدة أن خادم الحرمين الشريفين على ثقة بأن أبنائه وبناته على وعي كامل بقدر من المسؤولية لمواكبة هذا الحراك الإيجابي.