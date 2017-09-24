 منى آل مشيط: السماح للمرأة بالقيادة خطوة مهمة لتعزيز مكانتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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منى آل مشيط: السماح للمرأة بالقيادة خطوة مهمة لتعزيز مكانتها

منى آل مشيط: السماح للمرأة بالقيادة خطوة مهمة لتعزيز مكانتها
المناطق_متابعات

وصفت عضو مجلس الشورى رئيسة اللجنة الصحية الدكتورة منى آل مشيط، القرار السامي باعتماد تطبيق أحكام المرور ولائحته التنفيذية على الذكور والإناث على حد سواء بأغلى هدية من ملك الحزم لبنات الوطن في الذكرى الـ 87 لتوحيد مملكتنا الغالية.

وقالت: حق لنا أن نفخر ونفاخر بوطننا وبملكنا وبولي عهدنا ، وتأتي هذه الخطوة المهمة استمراراً لدعم القيادة الرشيدة للمرأة السعودية التي حظيت وما زالت بثقة وبدعم يعزز مكانة المرأة السعودية فدخولها في عضوية مجلس الشورى والانتخابات البلدية وتبوؤها لعدد من المناصب القيادية الحكومية وفي القطاع الخاص

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