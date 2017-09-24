 هل يعفي نظام المرور “حاملات” الرخص الدولية من اختبار القيادة ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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هل يعفي نظام المرور “حاملات” الرخص الدولية من اختبار القيادة ؟

هل يعفي نظام المرور “حاملات” الرخص الدولية من اختبار القيادة ؟
المناطق_متابعات

فيما نص الأمر السامي على اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء ، يعفي نظام المرور الحاصل على رخصة قيادة أجنبية أو دولية “سارية المفعول” معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة من شرط اختبار القيادة.

ووفقاً للقرار ، فإن أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية سيطبق على السيدات الراغبات في الحصول على رخصة قيادة اعتباراً من 10 شوال القادم ، ما لم تخرج اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية بتوصيات لإحداث تغيير في النظام.

وتحمل آلاف السعوديات رخص قيادة دولية ، في وقت يصعب تحديد أعدادهن ، إلا أن إدارة هيئة الطرق والمواصلات أكدت قبل خمسة أعوام إصدارها رخص قيادة لـ985 مواطنة سعودية عام 2012

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