 خلال العام الماضي .. ضبط ٣٤٦٧٢ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خلال العام الماضي .. ضبط ٣٤٦٧٢ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم

خلال العام الماضي .. ضبط ٣٤٦٧٢ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم
المناطق_بريدة

أعلنت شرطة منطقة القصيم عن ضبطها ٣٤٦٧٢ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل عبر حملاتها الأمنية التي نفذتها خلال العام الماضي ١٤٣٨هـ .. 


ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فإن شرطة المنطقة قد ضبطت مايزيد عن  ١٧٢٤٧ مخالفاً ، في الوقت الذي تمكنت فيه دوريات الأمن من ضبط ١٥٧٨٨ مخالفاً ، فيما بلغ من تم ضبطهم عبر دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق ١٦٣٧ مخالفاً ..

أما على سبيل المحافظات فقد تمكنت شرطة محافظة الرس من ضبط ١١٧٦ مخالفاً ، تلتها شرطة محافظة البكيرية بضبط ٧٤١ مخالفاً ، فشرطة محافظة الشماسية بضبط ٦١٥ مخالفاً ..

فيما بلغ المعدل اليومي لحالات الضبط ٩٤ مخالفاً ، في حين كان لشهر صفر النسبة الأعلى بين بقية الشهور بضبط ٤٤٨٠ مخالفاً ..

منوهاً في الوقت ذاته بالجهود المشتركة مع فرع وزارة العمل وإدارات السجون والجوازات بالمنطقة ..
مؤكداً بأن الجهات الأمنية ماضيةً في تتبعها لهؤلاء المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم ..

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