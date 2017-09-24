 السن والنظارات والعدسات حاجز أمام قيادة المرأة للسيارة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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السن والنظارات والعدسات حاجز أمام قيادة المرأة للسيارة !

السن والنظارات والعدسات حاجز أمام قيادة المرأة للسيارة !
المناطق_متابعات

من المتوقع أن يكون الباب الرابع في نظام المرور السعودي ولائحته التنظيمية ، الباب الأكثر تأثراً بالتغيير عقب قرار السماح بقيادة المرأة في السعودية ، بعد أن كان نظام المرور السعودي خالياً من نون النسوة ، الذي يمنع ارتداء “العدسات اللاصقة” أثناء القيادة ، وإتمام الـ18 من العمر للحصول على رخصة القيادة الخصوصية.

ويضم الباب في مادته الأولى برقم 32 التي تحظر قيادة المركبات دون رخصة سير ، المادة التي لن تمكن السعوديات من القيادة قبل الـ10 من شوال المقبل حتى إن كانت تحمل رخصة قيادة مركبة أجنبية.

واشترطت المادة الـ36 إتمام 18 عاماً لحمل رخصة قيادة خاصة ، و20 عاماً للعمومية ، واجتياز اختبار القيادة وسداد رسوم إصدار الترخيص ، والمخالفات المرورية ، واشتراط حمل الهوية الوطنية ، واجتياز الاختبار النظري ، وعدم استخدام النظارات الطبية و العدسات اللاصقة، إضافة إلى شروط أخرى

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