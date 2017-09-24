“الاستخبارات العامة” تعلن فتح باب القبول والتسجيل على وظائف العسكريين

أعلنت رئاسة الاستخبارات العامة عن فتح باب القبول والتسجيل للام (1439هـ) على وظائف العسكريين (الأفراد) على الرتب التالية (جندي، جندي أول، عريف) لخريجي معهد الإدارة العامة والكلية التقنية ومعهد التدريب المهني العسكري وخريجي الشهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– رتبة عريف: لحملة دبلومات معهد الإدارة العامة بتقدير لا يقل عن جيد ولمدة لا تقل عن (5 فصول دراسية) في التخصصات التالية:

(السكرتارية التنفيذية، إدارة المستشفيات، إدارة المواد، المحاسبة، برمجة الحاسب الآلي، شبكات الحاسب الآلي).

– رتبة جندي أول: لحملة دبلومات الكلية التقنية بتقدير لا يقل عن جيد في التخصصات التالية:

(تقنية الحاسب الآلي، التقنية الإلكترونية، التقنية الإدارية، التقنية الكهربائية، السفر والسياحة، الفندقة، الأغذية والمشروبات).

– رتبة جندي أول: لخريجي معهد التدريب المهني العسكري بعد الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن جيد في التخصصات التالية:

(الدعم الفني، أنظمة الشبكات، البرمجيات، الاتصالات، الإلكترونيات، محركات المركبات، الميكانيكا العامة، الإدارة المكتبية، المحاسبة، إدارة المستودعات).

– رتبة جندي: لحملة الثانوية العامة (علوم طبيعية) بنسبة لا تقل عن (80%) وخريجي الأعوام التالية:

(1436/1435هـ ، 1437/1436هـ ، 1438/1437هـ).

واشترطت على المتقدم:

– أن یكون سعودي الأصل والمنشأ ویستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن یكون حسن السیرة والسلوك غیر محكوم علیه بالإدانة في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– ألا یكون المتقدم مطروداً من إحدى الكلیات أو المعاھد العسكریة أو المدنیة.

– ألا يكون موظفاً في أي جھة حكومیة (عسكریة أو مدنیة) أو سبق له الخدمة العسكریة أو المدنیة.

– أن یجتاز إختبارات القبول والمقابلة الشخصیة.

– أن لا يكون متزوجاً من غیر سعودیة.

– ألا یقل عمر المتقدم عن (17 سنة) ولا یزید عن (30 سنة) أي من موالید الفترة ما بین (1409/1/1هـ إلى 1421/1/1هـ).

– أن يتناسب الطول مع الوزن بحيث يكون الحد الأدنى (168 سم – 49 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 108 كجم).

– أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية والتخصصات الموضحة أعلاه.

– أن یكون المتقدم حاصلاً على درجة (60) باختبار القدرات العامة و (60) في التحصيلي وإجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.

– أن يكون لائقاً صحياً وغیر مصاب بأي مرض مزمن وأن یجتاز الكشف الطبي الذي تجريه اللجنة ولا یقبل أي كشف طبي من خارج اللجنة.

– تعتبر تعتبر نتائج الفحص الطبي نھائیة ولا یحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللیاقة الطبیة.

– الإقرار بالعمل في أحد المناطق التالیة فقط: (مكة المكرمة، المدینة المنورة، الرياض، الشرقية، جازان، نجران)

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق موقع الرئاسة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1439/1/11هـ الساعة العاشرة صباحاً (ولمدة 5 أيام) حتى يوم الخميس الموافق 1439/1/15هـ الساعة الثالثة عصراً وسیتم إستبعاد طلب كل متقدم یتضح عدم صحته, كما أن عملیة التسجیل لا تعني قبول الطالب بصفة نھائیة.

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