 انتشار أمني كثيف في المناطق الكردية الإيرانية بسبب احتفالات استفتاء كردستان العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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انتشار أمني كثيف في المناطق الكردية الإيرانية بسبب احتفالات استفتاء كردستان العراق

انتشار أمني كثيف في المناطق الكردية الإيرانية بسبب احتفالات استفتاء كردستان العراق
المناطق-الرياض

أكد شهود عيان أن السلطان الإيرانية بدأت بنشر قواتها الأمنية بشكل كثيف في المناطق الكردية في شمال إيران، بسبب احتفالات أكراد إيران باستفتاء إقليم كردستان العراق.

ونشر شهود العيان مقاطع مصورة لتحرك العربات الأمنية الإيرانية المحملة بالجنود للانتشار في مواقع احتفالات الأكراد في مدينة “سنندج” عاصمة محافظة كردستان قرب الحدود العراقية بهدف منعهم وقمعهم إن لزم الأمر.

ونظم آلاف الأكراد الإيرانيين مسيرات في الشوارع لإبداء تأييدهم لاستفتاء إقليم كردستان العراق، وتحدوا بذلك استعراضا للقوة من جانب السلطات الإيرانية التي حلقت طائراتها الحربية في سماء المناطق الكردية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قائدي السيارات وهم يطلقون أبواق سياراتهم ابتهاجا والناس يصفقون في مدن “سنندج” و”مريوان” و”بانه”. وكان كثيرون يرتدون أقنعة حتى لا تتعرف عليهم قوات الأمن.

في هذه الأثناء حاول رجال الشرطة المنتشرون في مدن محافظة كردستان السيطرة على الجماهير المحتفلة، وترددت تقارير عن وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينتي “مهاباد” و”سنندج”.

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