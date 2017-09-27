 وفاة قائد طائرة إماراتية بعد إقلاعها .. والمساعد يهبط بها اضطراريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وفاة قائد طائرة إماراتية بعد إقلاعها .. والمساعد يهبط بها اضطراريا

وفاة قائد طائرة إماراتية بعد إقلاعها .. والمساعد يهبط بها اضطراريا
المناطق - وكالات

نفذ مساعد قائد طائرة شحن تابعة لشركة طيران الاتحاد اليوم هبوطا اضطراريا في مطار الكويت الدولي، وذلك إثر وفاة قائد الطائرة جراء تعرضه لأزمة صحية خلال الرحلة التي كانت متوجهة من أبوظبي الى أمستردام.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، هبوط الطائرة اضطراريا بعدما تلقت بلاغا يفيد بتعرض قائد الطائرة لعارض صحي مفاجىء.

وقالت الإدارة في بيان إن برج المراقبة تلقى بلاغا في تمام الساعة السابعة صباحا من إحدى الطائرات العابرة فوق الأجواء الكويتية يفيد بتعرض قائد الطائرة لعارض صحي مفاجىء أدى إلى وفاته.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع البلاغ حسب إجراءات الطوارئ والسلامة المتبعة وهبطت الطائرة بسلام.

وتبين أن قائد الطائرة وهو كندي الجنسية ويبلغ من العمر 51 عاما قد قد تعرض لأزمة صحية أدت الى وفاته، وعلى الفور جرى تسليم الحالة للجهات المعنية في وزارة الداخلية وتم تسجيل قضية وفاة طبيعية في مخفر الجليب، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات الخاصة بمثل هذه الحالات.

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