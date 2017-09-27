أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف فهد الدلبحي مديرا للنقل بوكالة التعمير والمشاريع

أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن سعود جزاء الدلبحي، وحسب الصلاحيات المخولة له قرارا يقضي بتكليف المهندس فهد بن سعود جزاء الدلبحي مديرا عاما للنقل بوكالة التعمير والمشاريع، ويأتي ذلك لتدعيم الادارات بالكفاءات الهندسية بكوادر قيادية وانتاجية مؤهلة.

و أعرب الدلبحي عن شكره وتقديره وامتنانه لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على حرصه وجهوده الكبيرة وعلى توجيهات معاليه الدائمة التي كان لها دور كبير في تميز وتطور و تصب في مصلحة وارتقاء موظفي ومنسوبي أمانة المنطقة الشرقية.