 أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف فهد الدلبحي مديرا للنقل بوكالة التعمير والمشاريع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس المنظمة الصهيونية في أميركا يرفض عرضاً من تميم للقاء سريّ جلطة دماغية تقود مدني رحيمي إلى العناية المركزة مؤسسة الأميره العنود تنفذ 87 برنامج من أجل الوطن مصادر: “أرامكو” تبدأ تجارة النفط الخام غير السعودي أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف فهد الدلبحي مديرا للنقل بوكالة التعمير والمشاريع “مدخلي” يستلم بشكل رسمي مهام عمله مديرا للقناة السعودية الأولى الأمير سعود بن نايف: تنسيق مع الصحة لردم الهوة بين عدد الأسر والاحتياج الفعلي لمستشفيات المنطقة الشرقية أحمد بن فهد بن سلمان: ذوو الإعاقة يحظون باهتمام الدولة.. والنماذج المشرقة منهم كثيرة بلدية الخبر: إزالة 5000 ملصق مخالف من مختلف الأحياء “البشت الحساوي” يخطف أنظار المدن المبدعة في امريكا أمين الشرقية يدشن مشروع “بسطة”… وخطة لإطلاق ١٠٠ كشك وتأسيس جمعية تعاونية “العمل والتنمية الاجتماعية” تطلق خدمة إلكترونية لتقييم إعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة

أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف فهد الدلبحي مديرا للنقل بوكالة التعمير والمشاريع

أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف فهد الدلبحي مديرا للنقل بوكالة التعمير والمشاريع
الدمام - المناطق

أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن سعود جزاء الدلبحي، وحسب الصلاحيات المخولة له قرارا يقضي بتكليف المهندس فهد بن سعود جزاء الدلبحي مديرا عاما للنقل بوكالة التعمير والمشاريع، ويأتي ذلك لتدعيم الادارات بالكفاءات الهندسية بكوادر قيادية وانتاجية مؤهلة.

و أعرب الدلبحي عن شكره وتقديره وامتنانه لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على حرصه وجهوده الكبيرة وعلى توجيهات معاليه الدائمة التي كان لها دور كبير في تميز وتطور و تصب في مصلحة وارتقاء موظفي ومنسوبي أمانة المنطقة الشرقية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>