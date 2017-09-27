 مصادر: “أرامكو” تبدأ تجارة النفط الخام غير السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مصادر: “أرامكو” تبدأ تجارة النفط الخام غير السعودي

مصادر: “أرامكو” تبدأ تجارة النفط الخام غير السعودي
المناطق-الرياض

قالت مصادر مطلعة إن شركة “أرامكو للتجارة” الذراع التجاري لشركة أرامكو السعودية ستبدأ تجارة النفط الخام غير السعودي لإمداد مشروعاتها المشتركة العالمية وزيادة أرباحها التشغيلية.

وقال مصدر مطلع على أن استراتيجية أرامكو الجديدة هي شراء الخام غير السعودي لإمداد مشروعات أرامكو العالمية المشتركة بالأساس مثل مصفاة موتيفا في الولايات المتحدة وإس-أويل في كوريا الجنوبية.

وذكر الموقع الإلكتروني لوحدة التجارة التابعة لأرامكو أن الوحدة تتاجر في نحو 1.5 مليون برميل يوميا من المنتجات المكررة والكيماويات السائلة والبوليمرات.

يأتي هذا التوسع في الوقت الذي تعمل فيه أرامكو على تعزيز قيمتها قبيل الإدراج المرتقب لما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهمها في واحدة أو أكثر من البورصات العالمية في العام المقبل، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم.

وتأسست شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية “أرامكو للتجارة” في 2012 لتسويق المنتجات المكررة وزيوت الأساس والبتروكيماويات السائبة.

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