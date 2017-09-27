مؤسسة الأميره العنود تنفذ 87 برنامج من أجل الوطن

بدأت مؤسسة الأميره العنود الخيرية في تنفيذ برامج اليوم الوطني على مستوى مناطق المملكة العربية السعوديه وعددها 87 برنامج تطوعي لخدمة المملكة ومواطنيها

وقد نفذت المؤسسة في منطقة الباحة بالتعاون مع فريق ترياق الصحي الذي كان له الأثر الأكبر في نجاح البرامج على مستوى الشباب والفتيات كان من ضمنها ” زال الباس ” زيارة للمرضى بمستشفى الملك فهد بالباحة ومستشفى العقيق وكذلك حملة صحية بعنوان ” صحتك تهمنا ” نُفذت في مركز الغنيم مول ، و ” دورك مهم ” التي تأتي من نصيب رجال الأمن وسكرتارية المحلات وتكريم خاص لهم تقديراً للدور الذي يقدمونه .

وأبدى مدير فرع مؤسسة الأميره العنود بالباحة بدر ال دوح شكره وتقديره لمن ساهم في إنجاح هذه البرامج موضحاً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قدمت الكثير للشعب ووجب رد هذا العطاء ولو بالقليل .

وذكر ” ال دوح ” تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تطلع لزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع سنوياً فإننا بدأنا في إستقطاب الشباب المتطوعين بمنطقة الباحة وتدريبهم على الأعمال التطوعية موضحاً دورها المهم في حياة الإنسان .

ونوه على الشريك الإستراتيجي للمؤسسة بمنطقة الباحة جمعية ” إسعاد ” ورئيس مجلس الإدارة الشيخ مساعد بن رقوش وما يقدمه من دعم سخي في إنجاح برامج المؤسسة بالمنطقة ومحافظاتها …