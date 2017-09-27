جلطة دماغية تقود مدني رحيمي إلى العناية المركزة

يرقد مدني رحيمي لاعب نادي الاتحاد السابق والمحلل الرياضي بأحد مستشفيات مدينة جدة، وذلك بعدما إصيب خلال الساعات الماضية بجلطة دماغية.

وكشفت تقارير تفاصيل مرض رحيمي والذي شعر بإرهاق كبير أثناء وجوده في مدينة الرياض للمشاركة في أحد البرامج الرياضية التلفزيونية، وهو ما اضطره للدخول إلى أحد مستشفيات العاصمة حيث بقى فيها لمدة يومين.

وبعد عودته من الرياض إلى مدينة جدة شهدت الحالة الصحية لرحيمي تدهوراً سريعاً، ما استدعى إدخاله أحد المستشفيات، حيث استقر به المقام داخل قسم العناية المركزة بها، بعدما تبين معاناته من جلطة دماغية.