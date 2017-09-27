 أمانة الأحساء .. إطلاق المرحلة التجريبية لتركيب ” الحاويات الخرسانية ” بأرصفة المشاة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمانة الأحساء .. إطلاق المرحلة التجريبية لتركيب ” الحاويات الخرسانية ” بأرصفة المشاة

أمانة الأحساء .. إطلاق المرحلة التجريبية لتركيب ” الحاويات الخرسانية ” بأرصفة المشاة
المناطق _ الأحساء

اطلقت أمانة الأحساء مرحلتها التجريبية لتركيب حاويات النفايات الخرسانية”المخفية” وذلك في احد ارصفة المشاة الرئيسية بسوق الهفوف العام ، وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن إطلاق المرحلة التجريبية من نظام جزئي لخدمات النظافة العامة في عموم الاحساء ترمي الأمانة من خلالها الى الوقوف على انطباع المواطن ومؤشرات نجاح الفكرة من عدمه ، مشيراً الى ان هذه الفكرة تهدف الى تخصيص حاويات نفايات توضع في أرصفة المشاة والمرافق العامة ” تشهد كثافة ارتياد” بصورة حضارية تمنع التشوهات البصرية التي تُسببها الحاويات الاعتيادية ، كماتُحسّن المظهر العام لنقاط تجميع النفايات وكذلك المحافظة على البيئة والصورة الجمالية لتلك المواقع ، مبيناً أن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة في حال نجاح تطبيق هذه الفكرة ” التجريبية” ستعمل على تعميمها  في مواقع حيوية أخرى ، ولفت الملحم الى ان هذه الخطوة تمثل إحدى خطط الأمانة التي تعمل على تجربتها ودراسة الإيجابيات المنطوية عليها وتعزيز تلك الإيجابيات ، وصولاً الى تطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال النظافة العامة والمحافظة على البيئة .

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