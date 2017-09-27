أمير منطقة الحدود الشمالية: قرار قيادة المرأة للسيارة يواكب التطورات الاجتماعية ويعزز إسهامات المرأة التنموية

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر السامي القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء.

ووصف سموه الأمر السامي بالقرار الحكيم والتاريخي وبالعامل الفارق في مسيرة تطور حقوق المرأة في المملكة، وخطوة مهمة تؤكد سعي خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – للنهوض بالمواطنات وفق ما يليق بهن كجزء مهم في المجتمع مما يحفز من أداء أعمالهن ويعزز إسهامهن في التنمية الاجتماعية، ومنحهن الحق المشروع في ذلك بما يساعدهن على أن يكونوا عونا للوطن في مسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة.

وقال سموه: إن هذا القرار الحكيم يهدف لتطوير وتفعيل دور المرأة في العملية التنموية ويلبي حاجة شريحة واسعة في المجتمع ويجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة السعودية التي تتكامل مع شقيقها الرجل في بعض الأدوار المجتمعية التي أجازها الشرع لها، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على مواكبة التطورات الاجتماعية والتحولات التي يعيشها المجتمع السعودي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية والنظامية.

وبين أمير منطقة الحدود الشمالية أن القرار راعى جميع الظروف من خلال تشكيل لجنة على مستوى عالٍ لوضع الضوابط بما سيحقق – بمشيئة الله – نتائج مهمة تصب في صالح الاقتصاد والتنمية، مقدماً جزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما يوليانه من اهتمام ورعاية بأبناء وبنات الوطن، والسعي إلى تحقيق الخير لهم في مختلف المجالات.