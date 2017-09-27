 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية الصومال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية الصومال

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية الصومال
المناطق _ واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال.
وفي بداية الاستقبال صافح فخامة الرئيس الصومالي أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس الصومالي والوفد المرافق له .
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وأصحاب المعالي الوزراء.

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