والده تقاعد من العمل كقائد مدرسة: تعليم تبوك يكرم معلماً تبرع بإحدى كليتيه لوالده

ثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري الموقف النبيل للمعلم في ثانوية حالة عمار بتبوك مهند عبدالرحمن الشويكان بعد أن تبرع بإحدى كليتيه لوالده.

جاء ذلك خلال لقاء مدير التعليم وتكريمه للمعلم في مكتبه بمبنى الإدارة مثنياً على حسن بره بوالده وداعياً له بالتوفيق.

وقال مدير التعليم للمعلم: ” أنت أنموذج للمعلم الذي نعتز ونفاخر بأخلاقه ومبادرته النبيلة تجاه والده ونسأل الله أن يجزيك عن هذا العمل النبيل خير الجزاء”

كما أشاد مدير التعليم بوالد المعلم الذي كان قائداً تربوياً في مدارس المنطقة قبل تقاعده مشيراً إلى ما كان يتمتع به من أخلاق فاضلة وسيرة حسنة طوال فترة عمله في خدمة رسالة التعليم.

من جانبه أوضح المعلم مهند عبدالرحمن الشويكان أن ماقام به من عمل هو خالص لوجه الله ثم تقديراً لمكانة والده في حياته مشيراً إلى أن بر الوالدين هو من أعظم الأعمال التي تميز مجتمعنا و يحث عليها ديننا الإسلامي العظيم.