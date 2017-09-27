 تدشين قسم الصحة المدرسية بقطاع الارطاوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تدشين قسم الصحة المدرسية بقطاع الارطاوية

تدشين قسم الصحة المدرسية بقطاع الارطاوية
المناطق _ فلاح الشعيفاني
دشن نائب مدير مستشفى الارطاوية الاستاذ/سعيد مجاهد المطيري  ومدير مركز الاشراف على المراكز الصحية بالقطاع د عبده خضر قسم الصحة المدرسية بقطاع الارطاوية بحضور  مدير مكتب التعليم الاستاذ عبدالله الذياب ومنسق قسم الصحة المدرسية  بمحافظة المجمعه الاخصائي بدر سعود الشلاحي  ومدير مركز التدريب التربوي مرزوق عبدالهادي المطيري . وبحضور المنسق على قطاع الصحة المدرسية بالارطاوية الاستاذ فيصل سعد العتيبي وعدد من مدراء المراكز الصحية بالقطاع.
وتم خلال التدشين عرض آلية عمل الصحة المدرسية وطريقة الزيارات وهيكل الطاقم الخاص بعمل الصحة المدرسية لدى المراكز الصحية ،وفي نهاية اللقاء تم تكريم  الاستاذ مرزوق عبدالهادي المطيري مدير قسم الوحدة الصحية المدرسية  سابقا في ادارة التعليم بالمجمعه لجهوده في الارتقاء وتطوير هذا القسم قبل انتقاله لوزارة الصحة  و تكريم مماثل لمدير مكتب تعليم الارطاوية  الاستاذ عبدالله زيد الذياب

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