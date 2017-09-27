 خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية الصومال يعقدان جلسة مباحثات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية الصومال يعقدان جلسة مباحثات

خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية الصومال يعقدان جلسة مباحثات
المناطق _ واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال.
وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المختلفة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.
حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا غير المقيم لدى الصومال الدكتور محمد عبدالغني خياط.
كما حضرها معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي يوسف جراد عمر، وسفير الصومال لدى المملكة طاهر محمود جيلي، ومستشار الرئيس بلال عثمان محمد.

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