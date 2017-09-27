 الشيخ المنيع : الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الشيخ المنيع : الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة

الشيخ المنيع : الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة
المناطق _ واس

أوضح معالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة لإنتفاء النص الشرعي المانع لها.
وقال معاليه بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء :” إنه لولي الأمر اختيار ما فيه الخير للمجتمع وما تقتضيه المصلحة العامة”.
وأشار إلى أنه يشترط في ضوابط قيادة المرأة في السيارة أن تقضي على السلبيات المحتملة في ذلك.
وأكد الشيخ المنيع أن ولي أمرنا – حفظه الله- يستشعر بأن مجتمعه أمانة في عنقه فيحرص على كل ما من شأنه أن يكون سبباً في راحة وتنمية المجتمع.

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