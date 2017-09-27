حفل لجنة حائل الاجتماعية لاقي الاستحسان باليوم الوطني .. واللجنة تشكر الرعاة الداعمين

لقي الاحتفال الوطني الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحائل بقاردن مول صدى واسعاً لدى الجمهور والزوار، وكان ذلك بادياً على وجوه زواره الذين كانوا يشيدون في إبداعات الفعاليات الذي ظهر جليا من خلال فقرات الحفل وطريقة عرضها بطريقة مميزة وغير متكررة وذلك بدعم وتوجيه من رئيس اللجنة الاستاذ منيف الفداغي والمشرف العام علی البرامج سلطان العتيبي

وأكد رئيس اللجنة الاستاذ منيف الفداغي إن من أهم عوامل نجاح الاحتفال الأثر الكبير في التعريف عن الفعاليات وإستراتيجيتها وأهدافها الوطنية وقيامنا بالاهتمام بأدق التفاصيل المصاحبة للتنظيم منذ أن تبلورت الفكرة حتى نفذت وأصبحت حقيقة على أرض الواقع وأيضا الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة وفرق العمل من أجل إنجاح هذا الاحتفال

. وأضاف “لا ننسى دور الرعاة في نجاح المعرض فلولا دعمهم وثقتهم بنا لتنظيمنا للفعاليات لما تحقق هذا النجاح.

فيما ثمنت الاستاذة تغريد التويم مديرة القطاع النسائي باللجنة كل المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الاحتفال لما كان لهم دور فاعل خلال الحفل لا يمكن أن يغفل.

وشكرت دعم ورعاية الجهات مع اللجنة في الحفل ممثلة في شركة نادك

ومستوصف الصفاء ومجموعة الضبيان

وقصركابيتال للا حتفالات وحلويات مورانو وحلويات فكتوريا وحلويات الاوركيد وشركة مياه ابار حائل وروعة للمكسرات وكذلك مسؤلي الحديقة مول جاردن مول

حيث كنا نشدد على الجميع بضرورة عرض الفقرات بطريقة إبداعية ومختلفة وتقديم المشورة وبذل المزيد من الجهد والتشجيع على الإبداع والاستمرار لنحقيق أفكار مميزة

مثمنة دعم ورعاية رئيس اللجنة الأستاذ منيف الفداغي لكل ما يهم شؤون العمل النسائي باللجنة.