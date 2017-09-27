 مركز رعاية الأطفال المعوقين بمنطقة الباحة يحتفل باليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مركز رعاية الأطفال المعوقين بمنطقة الباحة يحتفل باليوم الوطني

مركز رعاية الأطفال المعوقين بمنطقة الباحة يحتفل باليوم الوطني
المناطق _ الباحة
احتفل ابناء مركز جمعية الاطفال المعوقين بمنطقة الباحة باليوم الوطني الـ ٨٧ .بالعرضة ورقصات الفنون الشعبية والخيول العربية
وشهد الحفل حضور كافة أطفال المركز الذين شاركوا بفعالية في برامج اليوم الوطني التي تنوعت بين فنون شعبية وركوب الخيل والرسومات الوطنية والعروض المرئية والإنشادية والمسابقات الترفيهية وفِي الختام  وزعت الهدايا المقدمة بهذه المناسبة الوطنية.
وأعرب مدير المركز  نعيم بن علي الكلي عن اعتزاز وافتخار أبناء مملكتنا الحبيبة بجميع فئاتهم بإنجازات الوطن الغالي منذ تأسيسه على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اطال الله في عمره، عهد الخير والنماء والقوة والحزم والمنهج الواضح لإعلاء كلمة التوحيد والوصول بالوطن الى سماء الإنسانية والرحمة والعلياء.
وشكر الكلي الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة ولرابطة ملاك الخيل العربي بالمنطقة ولفرقة صوت الجنوب للفنون الشعبية لمشاركتهم الفاعلة في الاحتفال باليوم الوطني المقام بمركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة الباحة.

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