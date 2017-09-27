أمير منطقة حائل منقذ الطفل العالق بسلم كهربائي بأحد الأسواق التجارية بحائل

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، الأربعاء (27 سبتمبر 2017)، بمكتبه بالإمارة، الشاب خالد بن عايض السويدي الشمري الذي أنقذ طفلًا صغيرًا علق في سلم كهربائي في أحد الأسواق التجارية بحائل، يرافقه والده الشيخ عايض السويدي وأشقاؤه.

وأكد أمير منطقة حائل أن الوطن يفخر بالنماذج المضيئة لأبنائه الأوفياء الذين يكشفون في المواقف الصعبة بتلقائيتهم وشهامتهم عن معدنهم الحقيقي ومعدن أبناء هذه البلاد الطاهرة الذين اتخذوا من قيادتنا الحكيمة القدوة والاقتداء بوقفات بلادنا الدائمة والمتميزة مع أشقائنا العرب والمسلمين في مختلف المواقف والأحداث.

وأوضح الأمير أن ما قام به البطل خالد من تصرف سريع هو نتاج تربية وغرس أثمر في ساعة كان في أشد الحاجة لها طفل بريء صغير عالق، مشيرًا إلى أنه حرص على تكريمه وشكره وشكر والده وأسرته كواجب تفاعلًا مع فعله النبيل، ولكي يكون قدوة لكل أقرانه الذين نفخر بهم جميعًا وفيهم الخير والبركة ولديهم المزيد لخدمة وطنهم ومجتمعهم بإذن الله.

من جانبه، عبر والد الشاب الشيخ عايض السويدي عن شكره لأمير منطقة حائل وقال في كل يوم يا سمو الأمير نجدك أقرب لنا ولأبنائنا وأكثر دعمًا وتشجيعًا، وهذا ليس بمستغرب على سموكم ولا على ولاة أمرنا، حفظهم الله.

كما عبر الشاب خالد السويدي عن افتخاره بهذا التكريم من سموه، وقال هذا وسام فاخر من أمير محبوب، وأتمنى أن أكون دومًا عند حسن ظن الجميع.

وكان الشاب خالد السويدي قد أنقذ طفلًا عالقًا في سلم كهربائي بأحد الأسواق بمدينة حائل، وتداول المغردون مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، وتفاعل معه المجتمع بعد مشاهدته في وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبٍ آخر، كرم عدد من المسؤولين بالقطاعات الأمنية بمنطقة حائل الشاب خالد الشمري لموقفه البطولي.