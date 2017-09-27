تعليم عسير يختتم الورش الإثرائية لجميع فئات جائزة آل مكتوم

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير – بنات – المرحلة الثانية من أعمالها المتعلقة بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتميز التعليمي ، في دورتها العشرون لعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ، حيث جرى إقامة أربع ورش إثرائية لجميع فئات ومنسقات ومحكّمات الجائزة ، وذلك خلال الفترة ١ – 7 / 1 /١٤٣٩هـ بمقر قاعة إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالمنطقة .

وتم خلالها تقديم ورشة عمل لفئة منسقات ومحكمات الجائزة قدمتها الأستاذة هدى مجري منسقة الجائزة بتعليم عسير ، وورشة الإدارة المدرسية المتميزة قدمتها الأستاذة عيدة الأحمري مديرة المتوسطة ١٧ بخميس مشيط ، وورشة فئة المعلمة المتميزة فائقة التميز قدمتها مشرفة وعضوة التحكيم بالجائزة الأستاذة حليمة العاصمي ، وورشة فئة الطالبة المتميزة قدمتها المشرفتان بإدارة التوجيه والإرشاد الأستاذة فوزية القيسي والأستاذة عائشة الحربي .

وذكرت مجري ، بأنه سيتم مواصلة المرحلة الثالثة للجائزة من خلال دعم المشاركات ، واستلام الملفات للتحكيم ، على أن يكون بداية فترة التحكيم النهائي للجنة بالمنطقة في موعد أقصاه ١٤٣٩/١/٢٠هـ.