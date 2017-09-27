الدكتور الوكيل : الأمر السامي يؤكد ثقة خادم الحرمين الشريفين بالمرأة السعودية

أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن محمود الوكيل, أن الأمر السامي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور و الإناث على حد سواء، جاء ليؤكد ثقة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ, بإمكانات المرأة السعودية وقدراتها وحرصه على تذليل المعوقات و الصعوبات كافة لتمكينها من استغلال قدراتها وإمكاناتها للمشاركة بفعالية كاملة وفق الضوابط الشرعية والنظامية في مسيرة التحول والتنمية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة،

وقال : إن الجميع سيلمس بإذن الله النتائج الإيجابية لهذا القرار في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

ورفع الدكتور الوكيل, شكره لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, على ما يوليانه من رعاية واهتمام بأبناء وبنات وطننا الغالي.