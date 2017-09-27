 نائب أمير عسير يترأس الاجتماع الأولي لهيئة الترفيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير عسير يترأس الاجتماع الأولي لهيئة الترفيه

نائب أمير عسير يترأس الاجتماع الأولي لهيئة الترفيه
المناطق _ عسير

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير  ظهر اليومبالإمارة الاجتماع الأولي للهيئة العامة للترفية بحضور فريق العمل المكلف من من الهيئة ووكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش وأمين منطقة عسير صالح القاضي ومدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير المهندس فهد الفرطيش ومدير عام فرع هيئة السياحة والتراث المهندس محمد العمرة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة

وتم خلال الاجتماع مناقشة النتائج الأولية للإستراتيجية الشاملة لقطاع الترفيه بالمنطقة وطرق استغلال الموارد الطبيعية والسياحية وتسخيرها للعمل الترفيهي ودورها في دفع عجلة الاقتصاد في المملكة, كما تممناقشة العرض الترفيهي المستهدف والبنية التحتية لمدينة أبها ،بما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني 2020.

وناقش سموه مع الحضور أوجه التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية بالمنطقة والهيئة العامة للترفيه من خلال استعراض العديد من البرامج والفعاليات التي تقدمها الهيئة والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 المتوافقة مع القيم المجتمعية والاقتصادية

بدورهم قدم فريق عمل هيئة الترفيه شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير ولسمو نائبه على ما يقدمانه من تسهيلات وتعاون لقطاع الترفيه وحرص سموهما على تفعيل الدور الترفيهي بالمنطقة بما يعود بالنفع العام على الجميع وعلى قطاع الترفيه بشكل خاص.

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